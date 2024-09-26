За раз кожна жінка перевозила до семи телефонів

Детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили канал нелегальних поставок телефонів та аксесуарів, зокрема Apple, що потім продавалися в торгових мережах області. Про це повідомляє пресслужба ТУ БЕБ у Львівській області.

Ідеться про організовану схему оптового ввозу техніки й аксесуарів, до якої залучалися переважно жінки. За добу одна жінка могла перетнути кордон 3-7 разів і щоразу переносити в особистих речах 2-7 мобільних телефонів. Ідеться про залізничний пункт пропуску «Мостиська – Перемишль».

Для конспірації жінки перевдягались та періодично декларували по одному телефону нібито для власного користування.

Незаконно ввезена техніка зберігали у сховищах або в транспорті поблизу кордону. Під час обшуків детективи вилучили 88 штук iPhone 16 pro/16 pro max, дві штуки iPhone 15 Pro Max, AirPods 4, AirPods Max with case, Apple Watch 10 series.

Фото ТУ БЕБ у Львівській області

Серед товарів, що нелегально потрапляли в Україну, були, серед іншого, ліквідаційні лоти Amazon, куплені в країнах Європейського Союзу, США та Китаю. Ідеться про товари зі знижкою до 80% на спеціальних аукціонах.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 201-2 ККУ – контрабанда товарів. Санкція статті – штраф від 50 до 75 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 тис. до 1,275 млн грн) або позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.