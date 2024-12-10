На Буковині через мокрий дощ зі снігом знеструмлено 34 населених пунктів. Найбільше – в гірській місцевості. Без електрики залишилися села в Глибоцькій, Заставнівській, Путильській та Сторожинецькій громадах. Наразі там працюють електрики, щоб відновити електропостачання. Також дороги очищають працівники дорожньої служби та підрядних організацій.

Через негоду в ніч на 10 грудня виникли технологічні порушення в роботі обладнання та на лініях електропередач у Глибоцькій, Заставнівській, Путильській та Сторожинецькій дільницях. Про це повідомили в АТ «Чернівціобленерго» у вівторок, 10 грудня.

Частково чи повністю без електрики залишилися жителі Сторожинця, хутора Німчич, а також таких сіл та селищ як: Корчівці, Горошівці, Добринівці, Хрещатик, Звенячин, Репужинці, Юрківці, Шепіт, Нижній та Верхній Ялівець, Сарата, Плоска, Ріпець, Фотки, Товарниця, Затінь, Путила, Тораки, Сторожинець, Снячів, Тисівці. За інформацією обленерго, аварійні бригади працюють на усіх напрямках, але через гірську місцевість та складнощі з доїздом до місця аварій електропостачання можуть відновити пізніше.

В службі відновлення та розвитку інфраструктури Буковини також повідомили, що дорожники працюють на основних автомагістралях області.

«У гірській місцевості, для забезпечення безперешкодного руху, проїзну частину розчищали від снігу та обробляли протиожеледними матеріалами повторно. З 23:00 до 06:00 проїзд забезпечували 49 одиниць техніки та 93 робітники. Наразі проїзд забезпечено», – йдеться у повідомленні служби

За прогнозами синоптиків, упродовж 10 грудня очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура протягом доби від 0 до +5° за Цельсієм. Тож дорожники закликали водіїв дотримуватись правил дорожнього руху та бути уважними на автошляхах.