Вартість землі вздовж кордону становить 622 млн грн

На Буковині через суд у державну власність повернули прикордонні землі. Мамалигівська територіальна громада оформила державну реєстрацію на 33,5 га вздовж українсько-румунського кордону. Вартість землі вздовж кордону становить 622 млн грн.

Працівники Спеціалізованої прокуратури виявили, що посадовці Мамалигівської громади незаконно оформили державну реєстрацію на землі, які розташовані в прикордонній смузі з Румунією. Під час експертизи правоохоронці встановили, що ділянку, яка простягається вздовж українсько-румунської межі, і яка не може перебувати в будь-якій власності, окрім державної, передали в місцеву громаду. Площа землі становила 33,5 га. За оцінками експертів, вартість її понад 622 млн грн.

Спецпрокурори після завершення розслідування справу передали в суд. «Наразі Господарський суд Чернівецької області задоволив два позови прокурорів про повернення земель оборони у державну власність», – повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону у вівторок, 4 червня.

Під час судового засідання прокурори довели незаконність передачі Держгеокадастром цих ділянок у власність Мамалигівської громади. Наразі землі прикордоння повернуто у державну власність.