28-річного буковинця підозрюють у шахрайстві, підроблені документів та легалізації нелегальних доходів через привласнення комунальної землі і продаж її стороннім людям. Житель Кельменців працював землевпорядником, мав доступ до баз даних і підробив документи на садові ділянки. За висновками експертів своїми діями чоловік завдав збитків на 500 тис. грн.

Шахрайство 28-річного жителя Кельменців викрили навесні 2024 року. Співробітники Дністровського районного відділу поліції з’ясували, що інженер-землевпорядник розробив незаконну схему продажу комунальної землі. Чоловік знайшов двох підставних осіб для оформлення на них земельних ділянок для ведення індивідуального садівництва. Людей він переконав, що все проводить законно і їм не потрібно хвилюватися. Після того буковинець, маючи доступ до вебпорталу електронних послуг, вніс зміни і сфальсифіковані дані до відповідної системи.

«Далі чоловік використав підроблені документи для продажу землі. Буковинець знайшов потенційних покупців та звернувся до приватного нотаріуса для укладання договорів купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення», – повідомили в поліції Буковини у вівторок, 4 червня.

Після підписання всіх документів, зловмисник отримав майже 12 тис. доларів. Завдяки такій схемі він легалізував нерухоме майно одержане злочинним шляхом. Під час розслідування встановили, що чоловік заподіяв Кельменецькій громаді матеріальної шкоди на майже 500 тис. грн.

Слідчі поліції повідомили буковинцю про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за 5 статтями Кримінального кодексу України. Зокрема за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів), ч. 3 ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги), ч. 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп'ютерах) та за ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.