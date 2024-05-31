Правоохоронці запобігли заподіянню майже 6 млн грн збитків бюджету Ясінянської громади

На Закарпатті поліція викрила на шахрайстві та підробці документів двох жителів Дніпра. Вони намагалися незаконно привласнити, а потім продати землі рекреаційного призначення у селищі Ясіня Рахівського району. Підозрюваних відправили в СІЗО.

Як повідомили в поліції Закарпатської області 31 травня, 46-річний та 50-річний мешканці Дніпра підробили державний бланк на право власності не землю в Ясінях. Підробку передали сертифікованому інженеру, який вніс відомості про право власності до реєстру та присвоїв земельній ділянці унікальний кадастровий номер.

Підозрюваних відправили в СІЗО

«Отримавши незаконним шляхом повний пакет документів на землю, фігуранти надали їх державному реєстратору. Саме на цьому етапі було викрито їх злочинний умисел та попереджено незаконне відчуження землі. Правоохоронці запобігли заподіянню майже 6 мільйонів гривень збитків бюджету Ясінянської територіальної громади», – інформують у поліції.

Підозрюваних відправили в СІЗО. За шахрайство, вчинене у великих розмірах, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також використання завідомо підробленого документа дніпрянам загрожує до 8 років ув’язнення.

Додамо, що з Ясіня починаються десятки туристичних маршрутів до Свидовецького та Чорногірського хребта, а через близькість до курорту «Драгобрат» взимку селище стає справжньою «меккою» для любителів гірськолижного відпочинку.