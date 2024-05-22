Село Нижня Рожанка, де протікає річка Рожанка

Сколівський районний суд задовольнив позов Стрийської окружної прокуратури до львівського підприємця Олега Гайовишина про повернення у власність громади 0,35 га землі водного фонду. Ділянка розташована у межах прибережної захисної смуги річки Рожанка, що в урочищі «Лужків Луг» села Нижня Рожанка. У прес-службі Львівської обласної прокуратури розповіли, що орган місцевого самоврядування безкоштовно передав частину берега у власність львів'янину.

«Сільська рада не врахувала того, що земля, яка розташована біля водного об'єкта розташована в межах прибережної захисної смуги річки. Це суперечить вимогам земельного й водного законодавства. Прокуратура стала на захист інтересів держави та звернулася з відповідним позовом до суду про визнання недійсним рішення селищної ради та скасування права власності. Суд погодився з доводами прокурора та задовольнив позов в повному обсязі», – повідомили у прес-службі прокуратури.

Зазначимо, що за інформацією кадастрової карти, земля перебуває у приватній власності 62-річного Олега Гайовишина. На аналітичному порталі YouControl йдеться, що він є керівником та бенефіціаром ПП «Три-гай», яке займається мисливством. Також йому належить частка власності у ТОВ «Еко-Львів трейд» (виготовляє металеві баки), ТОВ «Еко-Львів» (спеціалізується на гуртовій торгівлі), ТОВ «Ековей вест менеджмент» (збирає безпечні відходи), ТОВ «Еко-Україна 2000» (обробляє неметалеві відходи та брухт) та «Еко-МВ» (збирає безпечні побутові відходи).

У судовому реєстрі можна знайти ухвали Сколівського райсуду, в яких йдеться, що земельну ділянку біля річки Рожанка Олег Гайовишин безпідставно отримав у 2004 році. Суддя Сколівського райсуду Андрій Брона ухвалив повернути землю в комунальну власність. Також Славська селищна рада та Олег Гайовишин мають сплатити по 4 тис. грн судового збору. Рішення можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.