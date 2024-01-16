Раніше Маланку в буковинських селах традиційно проводили з 13 на 14 січня

На Буковині молодь Великокучурівської територіальної громади провела традиційне для цього регіону святкування Маланки. Відбувалося дійство в ніч з 13 на 14 січня в час святкування Василія за старим календарем. Голова місцевої громади Василь Тодеренчук засудив святкування, оскільки вважає їх недоречними під час війни. За його словами, до нього звернулися родичі загиблих, яких обурили веселощі молоді у воєнний час.

У Великокучурівській територіальній громаді до повномасштабного вторгнення Росії в Україні часто проводили святкування Маланки. Дійство було масштабне: в кожному селі змагалося по кілька вулиць, підлітки та старші хлопці переодягалися в дійових осіб Маланки та проводили своєрідні змагання костюмів, боролися між собою. Традиційно святкування відбувалося з 13 на 14 січня.

Однак після початку повномасштабного вторгнення святкування Маланки, як і будь-які масові заходи, в області скасували. Та у 2024 році молодь громади влаштувала його знову, проте Василь Тодеренчук у Facebook засудив це дійство.

«У цьому році, як і у минулому, діє заборона на проведення масових заходів. Хочу зазначити, що до сільської ради не надходило жодного листа-звернення або ж усного звернення щодо проведення святкування Маланок. Тобто цього року жодне святкове дійство не погоджувалося і не планувалося проводити. Мені дуже прикро, що молодь нашої громади дозволила собі святкування у такий час, і так зневажливо віднеслася до тих, хто сьогодні стоїть на захисті нашої країни», – написав голова громади у понеділок, 15 січня. У коментарях почалося жваве обговорення та суперечки, однак через деякий час це повідомлення з його Facebook-сторінки зникло.

У коментарі ZAXID.NET Василь Тодеренчук пояснив, що вирішив видалити свій пост, «щоб ще більше не привертати до цього увагу, в тому числі з боку політиків». За його словами, на святкування зібралося цьогоріч небагато людей

«Молодь почала водити Маланку на кутах села. До мене передзвонили матері та дружини загиблих військових і повідомили про це. Я розумію, що зараз війна і такі святкування недоречні. Я написав повідомлення в соціальних мережах, доніс думку до тих людей», – додав голова громади.

У коментарях до його допису багато людей пов’язували святкування Маланки зі значним впливом УПЦ МП у громаді (за новим календарем, який прийняла ПЦУ та УГКЦ, святкування Маланки мало б припадати на 31 грудня, – прим. ред.). Проте Василь Тодеренчук з такою думкою не погоджується: «У нас люди по різному ще святкують Різдво, хтось за новим календарем, а хтось ще не перейшов, бо не можуть усі за один рік перейти на святкування 25 грудня. Це є добровільна позиція кожного. Але переважно люди ходять до Православної церкви України, бо розуміють, що йде війна».

Наразі до Великокучурівської громади входить п’ять сіл: Великий Кучурів, Годилів, Тисовець, Глибочок та Снячів. У трьох з них поруч із парафіями ПЦУ є і парафії УПЦ МП, які офіційно поки що до ПЦУ не перейшли. Проте, за словами Василя Тодеренчука, священики УПЦ МП у їхніх селах всіляко допомагають місцевим людям, військовим та їх родинам, і «дотримуються українських традицій».