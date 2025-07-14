Голосування відбулося в селі Нагоряни

На Буковині в неділю, 13 липня, ще одна релігійна парафія проголосувала за перехід з Української православної церкви московського патріархату до Православної церкви України. Збори відбулися в селі Нагоряни Дністровського району. Перехід підтримав 81 член громади.

За вихід з-під московського патріархату проголосувала релігійна громада храму Різдва Пресвятої Богородиці. Про це повідомили у Чернівецько-Буковинській єпархії ПЦУ в понеділок, 14 липня.

«Орієнтовно 10 осіб, які виступали за збереження московської юрисдикції, були присутні, але не зареєструвалися і не брали участі у голосуванні. Вони також відмовились долучитися до спільної молитви за українських воїнів і не заспівали з громадою гімн України», – йдеться в повідомленні.

В єпархії ПЦУ заявили, що на збори прийшли сторонні люди, які чинили тиск на місцевих жителів і намагалися зірвати голосування. Однак його все-таки вдалося провести.

Додамо, що з початку повномасштабної агресії Росії релігійні громади 54 населених пунктів перейшли від УПЦ МП до ПЦУ: у 2022 році – 6 релігійних громад, у 2023 році – 12, у 2024 році – 9, а в 2025 році – 29.