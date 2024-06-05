Загалом підприємиця привласнила 135 тис. грн

На Буковині підприємиця привласнила гроші на ремонті сільського будинку культури. Фірма буковинка мала капітально відремонтувати споруду, але встановила лише вікна й двері. Загалом підприємиця привласнила 135 тис. грн.

24-річна жителька Чернівців змовилася відповідальним за технічний нагляд проведення ремонту будинку культури в одному із сіл Дністровського району. Підприємиця домовилася з 68-річним жителем Кельменців, що вони завищуватимуть обсяг виконаних робіт та підроблятимуть службові документи, аби отримати гроші.

Протиправну схему викрили поліцейські з міста Хотин Дністровського райвідділу поліції. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 24-річна жителька Чернівців уклала договір на виконання капітального ремонту будівлі в одній територіальній громаді.

Підрядна організація замінила лише вікна і двері

«Жінка, зловживаючи своїм службовим становищем, домовилася з 68-річним жителем Кельменці. Чоловік здійснював технічний нагляд за проведенням будівельних робіт. Під час складання актів виконаних робіт вони вносили недостовірну інформацію в документи», – повідомили в поліції Буковини в середу, 5 червня.

Наразі слідчі поліції повідомили обом буковинцям про підозри за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 28 КК України, а саме привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинення правопорушення групою осіб та службове підроблення. Підприємиці та посадовцю технічного нагляду загрожує позбавлення волі до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.