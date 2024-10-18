Правоохоронці вилучили 13 тис. пачок підакцизних сигарет

В прикордонній смузі Буковини правоохоронці викрили чоловіка, який пішки переносив ящики з сигаретами в Румунію. До контрабанди тютюну виявився причетним 21-річний житель села Красноїльськ. При зустрічі з патрулем він кинув свою ношу і намагався втекти, однак не зміг. Під час обшуку сховку поліцейські вилучили 13 тис. пачок підакцизних сигарет.

Контрабандист на очі правоохоронцям потрапив 15 жовтня під час патрулювання лісу на кордоні з Румунією на території Красноїльської громади. Поліцейський офіцер громади разом із дільничним офіцером і співробітниками 31 Чернівецького прикордонного загону помітили чоловіка, який постійно переносив картонні ящики.

«Коли буковинець побачив правоохоронців, то кинув ящики і почав тікати в сторону держаного кордону. Однак заховатися йому не вдалось, поліцейські і прикордонники затримали чоловіка та встановили його особу. Ним виявився 21-річний житель Красноїльська», – повідомили в поліції Буковини в п’ятницю, 18 жовтня.

В сховку правоохоронці знайшли 13 тис. пачок сигарет

Поліцейські на місце події викликали детективів бюро економічної безпеки. Під час огляду місця події правоохоронці знайшли кілька ящиків з сигаретами, а в сховку виявили ще інші ящики. Загалом контрабандист намагався перенести в Румунію 13 тис. пачок сигарет без марок акцизного збору.

Співробітники Державної прикордонної служби склали відносно чоловіка адмінматеріали за ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону). Чоловіку загрожує штраф до 8, 5 тис. грн або адміністративний арешт на строк до 15 діб. Тютюн правоохоронці конфіскували.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до незаконної діяльності. Також під час розслідування може бути перекваліфікована стаття відповідальності на кримінальну.