Двох посадовців затримали час отримання ними понад 80 тис. грн

На Буковині посадовці квартирно-експлуатаційного відділу брали відкати за ремонти на об'єктах ЗСУ. Військовослужбовці цього відділу отримували 7-10 % від суми підрядів і тендерів, і будь-який підприємець мав спочатку звернутися до військових квартирного відділу, якщо він хотів проводити ремонт або виграти торги. Правоохоронці затримали начальника підрозділу та інженера під час отримання ними понад 80 тис. грн

Викрили корупційну схему в оборонній сфері оперативники управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області спільно з поліцією. Начальник квартирно-експлуатаційного відділу та інженер встановили таксу – за 7-10% від загального кошторису ремонту будь-якого об’єкта лобіювали інтереси підприємців під час тендерів на проведення робіт на військових об'єктах за бюджетні кошти. З переможцем укладали договори, а розрахунки проводилися після закриття актів виконаних робіт.

Зокрема, за проведення ремонту будівель військового призначення підрядник мав віддав 130 тис. грн відкату.«З переможцем уклали договір на проведення ремонтних робіт будівель військового призначення. Обумовлену суму хабара отримували залежно від ступеня виконаних робіт на об’єкті та перерахування грошей на рахунки підрядника», – повідомили в поліції Буковини в четвер, 15 серпня.

Спочатку підприємець заплатив двом посадовцям 41,6 тис. грн, а 13 серпня домовився принести другу частину в розмірі – 88,4 тис. грн. Під час передачі грошей правоохоронці затримали начальника КЕВ та інженера.

Слідчі територіального управління ДБР у місті Хмельницькому оголосили про підозру військовослужбовцю та посадовця підозри за ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.