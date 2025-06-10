На Буковині працівники Вижницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки мобілізували вітчима дитини з інвалідністю. Про це повідомила дружина чоловіка, яка з сином в автомобілі чергувала під стінами Вижницького військкомату. В Чернівецькому обласному ТЦК та СП розповіли, що буковинець не мав права на відстрочку, оскільки не оформив усі необхідні документи, зокрема опікунства над пасинком.

Відео, на якому жінка разом з сином з інвалідністю чергує в машині біля Вижницького ТЦК та СП, опублікували 7 червня на телеграм-каналі «Чернівці. Труха». Жителька Вижниці в коментарі на відео пояснила, що в її чоловіка забрали телефон і він навіть не може подзвонити до рідних. Окрім того, вона не зможе без нього справлятися з сином, оскільки дитина самостійно не ходить і його потрібно переносити на руках. Також з її слів, у районному ТЦК та СП не приймають документи, які вона привезла з собою.

В Чернівецькому обласному ТЦК та СП відреагували на мобілізацію жителя Вижниці. В пресслужбі військкомату в офіційному коментарі на фейсбук-сторінці зазначили, що 6 червня представники поліції доставили чоловіка до Вижницького районного ТЦК та СП, через те, що він перебуває у розшуку.

«Права на відстрочку військовозобов’язаний не мав, адже, попри те, що перебуває в офіційному шлюбі, не оформив опікунство щодо свого пасинка. Військово-лікарською комісією чоловік визнаний придатним до проходження військової служби та направлений до військової частини», – повідомили в групі комунікації Чернівецького обласного ТЦК та СП. Також зазначили, що військовослужбовці районного військкомату діяли відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, що 4 червня на Буковині представники ТЦК та СП мобілізували бойового медика Романа Замрія, який у 2023 році звільнився зі служби. Напередодні він опублікував у фейсбук допис, у якому стверджував, що його зупинили на блокпосту біля Хотина, вилучили мобільний телефон та тримали в приміщенні, схожому на підвал, після чого відправили на службу в піхоту. Роман Замрій стверджував, що мав право на відстрочку, однак в ТЦК цю інформацію заперечили. Згодом медик зізнався, що не мав оновлених документів.