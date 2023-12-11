Під час судових засідань чоловік розповів, що мав намір продавати худобу

На Буковині місцевого жителя засудили до 2 з половиною років в’язниці за систематичні крадіжки корів з сіл Сторожинецької і Герцаївської громад. Чоловік за три роки викрав чотири корови, які мав намір продати, але йому завадили правоохоронці. В суді обвинувачений Вадим Б. свою провину визнав.

Перша крадіжка двох дійних корів сталася в 2021 році в Герцаївській громаді. Чоловік вночі заліз в господарську споруду незнайомих йому людей в селі Тернавка. В хліві він побачив троє корів, двоє з яких він прив’язав на прив’язь і повів полями в сусідній населений пункт. Там він здав корів знайомому на м’ясо і за них отримав 19 тисяч гривень. За цю крадіжку Герцаївський районний суд присудив йому півтора року позбавлення волі.

Однак правоохоронці з’ясували, що буковинець через декілька днів після першої крадіжки скоїв ще одну, але вже в Сторожинецькій громаді. «Чоловік близько 23:00 22 листопада перебуваючи в селі Ясени з території земельної ділянки таємно, повторно, викрав дві корови вартість 50 тисяч гривень, після чого, з місця вчинення правопорушення зник та викраденим розпорядився на власний розсуд», – йдеться в рішенні Сторожинецького районного суду від 29 листопада.

Потерпіла власниця худоби та її адвокат в суді заявили про цивільний позов до обвинуваченого про відшкодування матеріальної шкоди на суму 50 000 гривень та моральної шкоди на суму 15 000 гривень.

В судовому засіданні буковинець свою вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю і просив суд суворо його не карати, оскільки він щиро розкаюється у вчиненому. Цивільний позов обвинувачений Вадим Б. визнав у повному обсязі. Потерпіла жінка також попросила суддю обвинуваченого суворо не карати.

Сторожинецький районний суд присудив буковинцю позбавлення волі на термін 2 з половиною роки. Також чоловік повинен відшкодувати власниці худоби 65 тис. гривень.