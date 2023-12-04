Поліція розпочала кримінальне провадження

В Чернівцях правоохоронці розшукують зловмисника, який проткнув голубів шпицями для в’язання. Поранених пташок виявили на території Чернівецької обласної дитячої лікарні. Жінка, яка знайшла голубів, спочатку подзвонила до місцевих зоозахисників, а ті вже звернулися до правоохоронці. Поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Про знущання над птахами повідомила чернівецька зоозахисниця Анна Пелепчук на своїй сторінці в Facebook. Жінка розповіла, що до неї звернулася жителька Чернівців, яка лікує дитину в обласній дитячій лікарні. Вони час від часу виходять в невеличкий парк, який розташований на території лікарні.

«Жінка розповіла, що вони часто виходять подихати повітрям в парк і там підгодовують голубів. Вона помітила в деяких птахів стирчать довгі голки, вчора кілька голубів їй вдалось зловити і витягнути з них невідомий предмет», – розповіла Анна Пелепчук.

На думку зоозахисниці в птахів скоріш за все стріляли спицями, які використовують для в’язання. Робили це з невідомого пристосованого механізму для стрільби. Чернівчанка побоюється, що зловмисник наступними своїми жертвами може обрати дорослих, або ж дітей.

«Від імені громадської Animal Helpers ми написали заяву в поліцію. Разом з правоохоронцями виїжджали на місце, де знайшли поранених голубів», – додала Анна Пелепчук. Жінка зазначила, що наразі невідомо скільки птахів постраждало – є кілька померлих голубів, але може бути ще декілька тварин, які пересуваються з такими шпицями в тілі.

В поліції Буковини повідомили ZAXID.NET, що правоохоронці дійсно зафіксували факт жорстокого поводження з тваринами. Щоправда правоохоронцям вдалося задокументувати лише одного голуба зі шпицею в тілі.

«Для з’ясування обставин на місце події негайного виїхала слідчо-оперативна група Чернівецького районного управління поліції. Правоохоронці обстежили територію, а також опитали можливих свідків та очевидців події», – повідомили в поліції Буковини в понеділок, 4 грудня.

Відомості слідчі поліції внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 299 КК України (Жорстоке поводження з тваринами). Наразі поліцейські переглядають відеозаписи з камер, щоб знайти зловмисника. Йому загрожує обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на строк до трьох років.