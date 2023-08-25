На Буковині Хотинський районний суд оштрафував головного лікаря Клішковецького центру первинної медико-санітарної допомоги та ще чотирьох сімейних лікарів за те, що виписували фіктивні направлення до чернівецького приватного медцентру «Меднеан». Медики вносили в єдину базу Національної служби здоров'я України виписки для консультацій лікарів-невропатологів та травматологів, які ніби-то приймали в приватному центрі. Це дало змогу «Меднеану» заволодіти 15 млн гривень з держбюджету.

Досудове слідство встановило, що на початку 2022 року головний лікар Клішковецької амбулаторії домовився з директором приватного медичного центру «Меднеан» про внесення фіктивної інформації в центральну базу даних e-Health. Згідно з цими домовленостями сімейні лікарі закладу мали б разі в місяць виписувати несправжні направлення для людей з громади на проходження реабілітації в медичному закладі. Загалом за кілька місяців лікарям вдалося виписати і внести в єдину базу НСЗУ понад 400 таких фіктивних направлень до лікаря-травматолога та невропатолога, які буцім-то приймали в «Меднеані».

«Зокрема, в період з 1 лютого 2022 по 28 лютого 2022 головний лікар, діючи за попередньою змовою із сімейними лікарями умисно, із використанням свого цифрового підпису, створив електронні направлення за послугами "консультація травматолога" та "консультація невролога" для двох пацієнтів. При тому лікар знав, що вказані особи за отриманням медичної допомоги до нього не звертались», — йдеться у вироку Хотинського районного суду від 18 серпня.

Обвинувачені підписали з прокурором угоди про визнання винуватості. Згідно з цими угодами суд призначив головному лікарю штраф в розмірі 119 тис. гривень, а чотирьом лікарям сімейної медицини по 51 тис. гривень. По при вирок суд залишив лікарів на своїх посадах, вони надалі продовжили працювати в Клішковецькій амбулаторії.

Додамо, що керівників Чернівецького медичного центру «Меднеан» підозрюють у змові зі сімейними лікарями, що призвело до розтрати понад 15 млн грн з державного бюджету. У 2022 році приватний медичний центр підписав договір з НСЗУ про обслуговування населення за програмою медичних гарантій. «Меднеан» мав би надавати послуги з реабілітації пацієнтів, зокрема у лікарів-травматологів та лікарів-невропатологів. Однак, такі послуги реально отримали лише частина потребуючих, а решта були оформлені фіктивно.

Після відкриття кримінального провадження власник «Меднеану» намагався незаконним шляхом домовитися, щоб справи проти нього та його дружини закрили ще на стадії розслідування. Для цього чоловік звернувся до ворожки з Тернопільщини та адвоката в Києві, які мали б допомогти у вирішенні питання зі слідством. Однак ворожка ошукала чоловіка на 300 тис. доларів. Жінку знайшла поліція, зараз вона перебуває під вартою.