В бюджету зайво витратили 320 тис. грн

На Буковині заступниця головного бухгалтера лікарні допустили розтрату 320 тис. грн, які б мали оплатити підприємці, які орендують приміщення в медустанові. Ці гроші витратили на оплату комунальних послуг. Правоохоронці пред'явили посадовиці підозру за зловживання службовим становищем.

За інформацією від правоохоронних органів йдеться про розтрату грошей в одній з лікарень Сторожинецької громади. Поліцейські встановили, що посадовиця не виставила рахунки фізичним особам-підприємцям на відшкодування комунальних послуги та орендної плати за користування приміщенням медичної установи, повідомили в прокуратурі Буковини в четвер, 6 березня.

Загалом лікарня зі свого бюджету заплатила за комунальні послуги на загальну суму понад 320 тис. грн. Наразі причетних до службової недбалості встановлено. Досудове розслідування здійснюють слідчі відділку поліції №1 м. Сторожинця Чернівецького районного управління поліції.

Прокурори Чернівецької окружної прокуратури повідомили про підозру заступниці головного бухгалтера медичного закладу Буковини за ч. 2 ст. 364 КК України (Зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Якщо провину буковинки доведуть, то вона отримає позбавленням волі на строк до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом до 1700 грн.