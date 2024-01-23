На Буковині чоловік систематично ґвалтував та знущався з двох своїх падчерок та рідної доньки. Усі розпусні дії буковинець записував на відео і зберігав в своєму мобільному телефоні. Поліцейські завершили розслідування, зібрали достатньо фактів та передали справу до суду. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що житель Чернівців неодноразово вчиняв розпусні дії щодо трьох неповнолітніх дівчат. Він ґвалтував двох своїх падчерок та рідну доньку, усі дії знімав на відео свого мобільного телефону. Чоловік зберігав всі відео і час від часу показував його своїм жертвам.

Кривдника вдалося викрити кіберполіцейським за участю співробітників управління превентивної діяльності та карного розшуку, спільно зі слідчими прокурорами.

Встановлено, що чоловік неодноразово вчиняв розпусні дії та вступав у статеві зносини із двома своїми неповнолітніми падчерками та рідною донькою, із якими спільно проживав. Протиправні дії фільмував на мобільний телефон та зберігав і показував жертвам.

«Буковинець спільно проживав з трьома неповнолітніми. Під час досудового розслідування при обшуку помешкання поліцейські вилучили комп’ютер та мобільний телефон з відеоконтентом, що відноситься до дитячої порнографії», – повідомили в поліції Буковини у вівторок, 23 січня.

Правоохоронці затримали чоловіка, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Буковинцю повідомили про підозру за чотирма статтями КК України, а саме за ч. ч. 3, 4, 6 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх), ч. 2 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. ч. 1, 3, 4 ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження). За скоєні злочини зловмиснику загрожує покарання до довічного позбавлення волі.