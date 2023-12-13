Тернополянина за зґвалтування неповнолітньої засудили до позбавлення волі на термін 8 з половиною років. Дівчина разом зі своїх хлопцем прийшла до дому до кривдника. Там пара посварилася і хлопець залишив її, а чоловік, застосувавши силу, примусив неповнолітню до статевих стосунків. В суді тернополянин свою вину не визнав і вказав, що дівчину до сексу ніхто не заставляв.

Під час досудового слідства правоохоронці з’ясували, що зґвалтування сталося 19 вересня 2021 року. Того дня неповнолітня разом зі своїм хлопцем перебували на вулиці Вербицького на житловому масиві «Канада». Там вони зустріли свого спільного знайомого, який запросив їх до своєї квартири. В помешканні вони провели кілька годин, потім обвинувачений разом з хлопцем вийшли на вулицю і пішли по своїх справах, а неповнолітня залишилася сама в квартирі тернополянина. Пізніше обвинувачений повернувся додому.

«Коли чоловік прийшов в помешкання, неповнолітня зателефонувала до свого хлопця і останній повідомив, де він знаходиться. Дівчина сказала, що зараз прийде до нього. Після дзвінка вона разом зі своїм кривдником вийшла на вулицю і пішла у зазначене її хлопцем місце, однак там його не було. Тоді зловмисник запропонував неповнолітній знову повернутися до його квартири. Дівчина погодилася. Коли вони прийшли в дім, то обвинувачений почав чіплятися до неї, пропонуючи статеві зносини», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 11 грудня.

Дівчина просила чоловіка зупинитися, однак він не зважав на її прохання, а тримаючи її за руки, зґвалтував її. Про злочин неповнолітня розповіла своєму хлопцеві, а той викликав правоохоронців.

В суді обвинувачений свою вину в злочині не визнав та пояснив, що дівчина перша почала до нього чіплятися. До статевих зносин її ніхто не примушував і він її не утримував.

Суддя Тернопільського міськрайонного суду вивчивши всі докази та свідчення потерпілої і свідків присудив правопорушнику покарання у вигляді позбавлення волі на термін 8 з половиною років. Також чоловік повинен сплатити в бюджет держави 47031 гривню за здійснення криміналістичних експертиз.

Термін покарання обвинувачено зарахувати з 13 січня 2023 року, тобто з моменту застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На вирок суду може бути подана апеляція.