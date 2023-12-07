В суді чоловік частково визнав свою провину

На Буковині 25-річного чоловіка засудили до довічного ув’язнення за вбивство і зґвалтування літньої жінки. Злочини буковинець на підпитку скоїв 8 квітня 2023 року. Спочатку він хотів просто обікрасти помешкання пенсіонерки, а потім коли вона зайшла в кімнату і побачила злодія, то він напав на неї, жорстоко побив, здійснив насильство. В суді чоловік лише частково визнав свою провину.

Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що увечері 7 квітня чоловік проник до чужого будинку. Він почав нишпорити по кімнатах, щоб знайти речі, які можна вкрасти. В цей момент до одного з приміщень зайшла господарка. 25-річний буковинець накинувся на неї, почав бити кулаками по обличчю і тулубу. Таким чином чоловік хотів примусити жінку до сексуальної близькості. Однак потерпіла чинила опір, а тому чоловік ще більш жорстоко побив її, а після того зґвалтував. Потім став чоботом на її шию і задушив. Офіційна причина смерті пенсіонерки – механічна асфіксія внаслідок стискання органів шиї.

В суді 25-річний буковинець свою провину визнав частково. Сказав, що дійсно хотів обікрасти односельчанку, однак вона його помітила. для того, щоб вона нікому не розповіла, він її кілька разів стукнув, а потім утік. Також чоловік додав, що не гвалтував і не вбивав жінку.

«Після вчинення злочину він направився до свого місця проживання, де перебував якийсь час, а потім пішов до своєї бабусі, де сидів у літній кухні та зустрівся з дядьком. Родич йому приготував каву. Він взяв напій і пішов, оскільки усвідомлював, що його скоро почнуть розшукувати працівники поліції. В суді обвинувачений розповів, що пам’ятає, що селами дійшов до Вижницького району області, де перебував в лісі до часу затримання», – йдеться у вироку Глибоцького районного суду від 30 листопада.

Щодо ставлення до вчиненого злочину обвинувачений зазначив, що перший час дуже переживав, оскільки важко жити з усвідомленням, що вбив людину. Надалі йому стало легше усвідомлювати цей факт. Також зазначив, що через стан алкогольного сп’яніння не повною мірою пам’ятає обставини тієї ночі.

Приймаючи рішення щодо міри покарання, суд звернув увагу на те, що він – молодий чоловік, який не має будь-яких стійких соціальних зв’язків, ніколи не був працевлаштований, посередньо характеризується за місцем проживання. Свідки під час судового розгляду неодноразово вказували на прояви ним в минулому та до моменту затримання фізичної агресії та сексуальних домагань.

Правоохоронці повністю довели його вину й зібрали відповідні докази. Глибоцький районний суд призначив 25-річному буковинцю покарання за умисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням потерпілої особи – довічне ув’язнення.