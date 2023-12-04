Чоловік вбив дівчинку 18 червня у селищі Кути

В Івано-Франківській області судитимуть 34-річного жителя Косівського району, який вбив і зґвалтував свою 9-річну племінницю. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 4 грудня, обвинувачений жорстоко познущався та вбив дівчинку 18 червня у селищі Кути.

«За даними слідства, того дня дитина близько 15 години вийшла з дому до сестри, а слідом за нею попрямував 34-річний родич, який гостював у її батька. Дорогою чоловік, користуючись тим, що дівчинка його добре знає та довіряє, запропонував скоротити шлях. Він заманив дівчинку у заліснену ділянку поблизу річки, а там змусив її роздягнутися, побив, зґвалтував та задушив. Вже ввечері правоохоронці виявили тіло дитини неподалік річки Черемош», – інформують у прокуратурі.

Івано-Франківська обласна прокуратура передала справу до суду. За зґвалтування та вбивство дитини чоловіку, що вже був раніше судимий за злочини проти статевої недоторканості, загрожує довічне ув’язнення.