Зловмисник наразі перебуває під вартою

Буковинець підшукував комунальну землю, які потім шахрайським методом переписував на підставних осіб, а пізніше на себе. Правоохоронці викрили його злочинну схему. Експерти встановили, що зловмиснику вдалося фіктивно оформити в свою власність землі на майже 13 млн грн.

Співробітники слідчого управління спільно із колегами обласного управління стратегічних розслідувань та Служби безпеки України встановили, що 44-річний зловмисник незаконно відчужив із комунальної власності шість земельних ділянок.

Чоловік був раніше судимий. В Чернівцях він познайомився з поки що невстановленими слідством людьми і спільно з ними організував шахрайську схему із незаконного заволодіння землею, повідомили в поліції Буковини в п’ятницю, 4 квітня.

Підозрюваний підшукав на території Буковини земельні ділянки комунальної власності. Потім він знайшов людей, які символічну плату погоджувалися оформляти ці ділянки на своє ім’я. Потім на ці ділянки виготовляли фіктивні документи про право власності.

Правоохоронці встановили, що організатору вдалося на підставі підробленої документації, відчужити з комунальної власності чотири земельні ділянки. Ще дві ділянки, які підшукав зловмисник, перебували на останньому етапі відчуження. Загальна сума завданих збитків територіальним громадам становить 12, 9 млн грн.

Наразі слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4, 5 ст. 190 (Шахрайство) КК України та ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190 (Незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах). Суд обрав буковинцю запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до протиправної діяльності. Досудове розслідування триває. Якщо провину чоловіка доведуть в суді, то йому загрожує до 12 років позбавлення волі.