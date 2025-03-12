Правоохоронці встановили поки що чотирьох постраждалих

На Буковині працівники СБУ спільно з поліцейськими ліквідували масштабну шахрайську схему з виманювання грошей від вкладників різних банків. До шахрайства причетними виявилися двоє жителів Чернівців, які раніше вже відбували покарання у в'язниці. Їм оголосили про підозру. Правоохоронці встановлюють збитки, завдані шахраями, однак додають, що мова може йти про мільйони гривень.

Двоє жителів Чернівців налагодили роботу шахрайського кол-центру в звичайній квартирі, який спеціалізувався на видурюванні грошей з банківських карток українців. На слід зловмисників вийшли кіберфахівці СБУ. Шахраями виявилися двоє кримінальників, які раніше відбували покарання за крадіжку і розбій чернівчан, повідомили в СБУ Буковини в середу, 12 березня.

«Вийшовши на волю фігуранти організували злочинний “бізнес”, залучивши до протиправної схеми чотирьох спільників. Вони телефонували клієнтам фінустанов від імені “служби безпеки” банку та повідомляли вкладникам, що їхні розрахункові картки намагаються зламати шахраї», – йдеться в повідомленні.

Для того, щоб припинити несанкціоновані втручання клієнти банків мали виконати вказівки так званих «працівників» банку. Потерпілі самостійно перераховували гроші на рахунки, надані зловмисниками. Надалі аферисти знімали в банкоматах незаконно отримані гроші, долали в поліції Буковини.

За місцями проживання шахраїв правоохоронці провели обшуки під час яких вилучили комп'ютери, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність аферистів. Поліцейські вже встановили 4 потерпілих від шахрайської схеми.

Наразі слідство також встановлює суму завданих збитків шахраями, однак в СБУ ZAXID.NET повідомили, що зараз не можливо вказати скільки саме грошей виманили зловмисники. В правоохоронних органах зазначили, що також встановлюється кількість потерпілих і збитки можуть збільшитися в кілька разів

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури на підставі зібраних доказів, повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 190 КК України (Шахрайство). Двом чернівчанам загрожує позбавлення волі до трьох років.