Шістьох працівників банку викрила СБУ та кіберполіція

СБУ та кіберполіція викрили на Львівщині шістьох працівників держбанку, які крали гроші з рахунків клієнтів, які зараз перебувають в окупації. Лише у одному з випадків працівники банку привласнили 1,3 млн грн.

За даними СБУ, злочинна схема діяла протягом 2023-2024 років, а до організації причетні шестеро працівників одного з районних відділень Львівської регіональної філії державного банку. Наразі невідомо, про який саме банк йдеться.

Учасники схеми мали доступ до даних клієнтів, які можуть перебувати на тимчасово окупованих територіях та в південних і східних регіонах України. Працівники банку замінювали телефонні номери клієнтів на підконтрольні, отримували доступ до системи інтернет-банкінгу, перевипускали банківські картки та здійснювати фінансові операції від імені клієнтів без їх відома.

Після перевипуску банківської картки керівник відділення особисто її отримував в касі та знімав готівку через банкомати або Pos-термінали безпосередньо у відділенні.

За даними кіберполіції, учасники схеми без відома клієнтів привласнили гроші з 19 банківських рахунків. СБУ вказує, що лише по одному із задокументованих епізодів вони привласнили 1,3 млн грн.

Прокуратура Львівщини уточнює, що йдеться про відділення банку у Самборі. У пресслужбі прокуратури ZAXID.NET запевнили, що йдеться про викриття нової схеми, а не підозри у рамках справи, яку порушили у січні 2025 року.

Нагадаємо, що у січні 2025 року СБУ викрила посадовців філії «Ощадбанку» у Самборі на привласненні 5 млн грн клієнтів. Одним із обвинувачених в організації схеми є ексголова Самбірської РДА, колишній депутат Самбірської міськради Андрій Жепко.