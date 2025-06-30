Загинув житель Глибокої

В Чернівецькій області через наїзд поїзда на залізниці загинув 40-річний чоловік. Аварія сталася неподалік селища Глибока на залізничному перегоні «Великий Кучурів – Глибока». Обставини загибелі буковинця з’ясовують правоохоронці.

Смертельна аварія з локомотивом сталася увечері 29 червня. До поліції надійшло повідомлення від працівника залізниці, що на залізничній колії ймовірно загинула людина. Правоохоронці, які прибули на місце, попередньо встановили, що 31-річний буковинець, керуючи локомотивом, допустив наїзд на чоловіка, повідомили в поліції Буковини в понеділок, 30 червня.

Внаслідок наїзду він загинув на місці події. Поліцейські з’ясували, що це місцевий 40-річний мешканець селища Глибока. Тіло буковинця направлено на судово-медичну експертизу.

За фактом ДТП на залізниці слідчі поліції внесли відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 276 КК України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Досудове розслідування триває.