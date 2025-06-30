Аварія сталась 29 червня у селі Родатичі Львівського району

Пізно ввечері у неділю, 29 червня, у селі на Львівщині підліток за кермом електромотоцикла наїхав на однолітка, який отримав важкі травми та потрапив у реанімацію.

Як вказано у повідомленні департаменту з питань цивільного захисту ЛОВА, аварія сталась 29 червня близько 23:15 по вул. Зелена в селі Родатичі (Городоцька ТГ Львівського району). 15-річний водій електромотоцикла наїхав на однолітка.

Внаслідок ДТП підліток отримав тілесні ушкодження: політравма, забій головного мозку, перелом основи черепа, множинні садни. Його госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Обставини ДТП встановлюються.