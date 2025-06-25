ДТП сталась 24 червня на вул. Володимира Великого у Дублянах

У вівторок, 24 червня, у місті Дубляни на Львівщині сталась ДТП легковика та маршрутки із пасажирами – шестеро людей звернулись за медичною допомогою. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОВА.

Як вказано у повідомленні, ДТП сталась 24 червня о 07:00 на вул. Володимира Великого у Дублянах. 29-річний львів’янина за кермом авто Volkswagen Passat B7 не надав перевагу в русі маршрутці Mercedes-Benz 609D, яка курсує за маршрутом «Львів-Буськ-Переволочна».

У маршрутці перебували 13 пасажирів, шестеро з яких зазнали травм різного ступеня важкості та звернулись за медичною допомогою. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Як повідомили у поліції, шестеро пасажирів Mercedes-Benz 609D: жительки Львівського району віком 23 і 45 років, 63-річний мешканець одного з сіл Львівського району, жительки Золочівського району віком 20 і 56 років та 67-річний львів’янин отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.