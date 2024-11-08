На Буковині 22-річний водій вантажного фургона на смерть збив пішохода. 92-річний чоловік переходив дорогу, коли на нього наїхав автомобіль. Смертельна аварія сталася в селі Кам’яна Чернівецького району.

Повідомлення про ДТП на спецлінію «102» надійшло 7 листопада. На центральній дорозі у селі Кам'яна Чернівецького району вантажний автомобіль наїхав на пішохода.

«На місці події працювали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту. Попередньо поліцейські з’ясували, що 22-річний водій автомобіля Renault Master допустив наїзд на 92-річного пішохода. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень, місцевий житель загинув на місці події», – повідомили в поліції Буковини в п’ятницю, 8 листопада.

Тіло чоловіка правоохоронці направили на проведення судово-медичної експертизи. Інформацію про аварію слідчі поліції внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Вантажний автомобіль вилучили. У водія також взяли зразки на встановлення алкоголю в крові.