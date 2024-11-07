ДТП сталася в селі Буденець Чудейської громади

В селі Буденець за кілька кілометрів від україно-румунського кордону сталася смертельна аварія. На швидкості зіткнулося два автомобілі Nissan Leaf та ВАЗ. В результаті ДТП загинув 51-річний водій ВАЗ.

Аварія в селі Буденець Чудейської громади сталася близько 17:00 6 листопада на дорозі Сторожинець – Красноїльськ, повідомили в поліції Буковини. На місце аварії очевидці викликали поліцію та працівників ДСНС. Також прибули медики швидкої допомоги.

Рятувальники за допомогою спеціальних інструментів розрізали автомобіль марки ВАЗ, адже через зіткнення водія і пасажира затисло всередині салону. Чоловік, який керував ВАЗ, від отриманих травм помер на місці ДТП. Медики лише констатували його смерть. Пасажира госпіталізували до лікарні.

Травми в аварії отримав також 35-річний водій електрокару Nissan Leaf. Однак він відмовився від госпіталізації. У водіїв взяли зразки для встановлення алкоголю в крові.

За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини). Правоохоронці наразі з’ясовують усі обставини.