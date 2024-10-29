Мертвого чоловіка під трактором помітили селяни

На Буковині трактор наїхав на тракториста і на смерть придавив його. Аварія сталася в полі на території села Турятка Чернівецького району. Правоохоронці встановили, що аварія сталася під час ремонту транспортного засобу.

Смертельна ДТП сталася в обід 28 жовтня на полі в адміністративних межах села Турятка. На місце події викликали правоохоронців місцеві жителі, які помітили, що чоловік непритомний лежить під трактором. Як видно на оприлюднених поліцією фото, трактор стоїть на дещо похилій ділянці.

«Попередньо правоохоронці встановили, що 58-річний місцевий житель під час ремонту трактора Т-150К не дотримався заходів безпеки. В результаті трактор сам почав їхати і наїхав на буковинця», – повідомили в поліції Буковини у вівторок, 29 жовтня.

Унаслідок чого чоловік отримав численні тілесні ушкодження та загинув на місці події.Медики швидкої допомоги, яких викликали на місце ДТП, констатували смерть чоловіка.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Тіло буковинця поліцейські направили на проведення судово-медичної експертизи.