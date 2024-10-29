Біля Чернівців п’яний водій втікав від патрульних, не впорався з керуванням і ледь не втопився в річці. Автомобіль з’їхав в річку Совиця, однак застряг на мілині. Поліцейські допомогли вибратися водію з водойми. Під час освідчення в крові чоловіка зафіксували 1,42 проміле алкоголю.

Аварія сталася увечері 28 жовтня в селищі Лужани Мамаївської громади біля Чернівців, повідомила патрульна поліція Чернівецької області.

«Увечері в селищі Лужани патрульні поліцейські помітили автомобіль ВАЗ. Правоохоронці зауважили, що водій якого порушив правила дорожнього руху. Інспектори подали сигнал про зупинку, але чоловік проігнорував цю вимогу та почав втікати», – йдеться в повідомленні патрульної поліції.

Через кілька кілометрів чоловік не впорався з керуванням і скоїв наїзд на припаркований на узбіччі автомобіль. Однак це не зупинило його. Водій далі продовжив їхати, але через кілька хвилин знову не впорався з керуванням і допустив з’їзд у річку Совиця.

Авто з’їхало на мілину, а поліцейські допомогли вибратися чоловіку з води. На місце викликали медиків швидкої допомоги. Під час освідчення чоловіку правоохоронці запропонували пройти алкотест на пристрої Drager. В крові чоловіка зафіксували 1,42 проміле алкоголю.

На водія склали адмінпротокол за керуванням в стані алкогольного сп’яніння та за пошкодження іншого автомобіля. Буковинець повинен сплатити штраф в сумі не менше 17 тис. грн.