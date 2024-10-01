На Буковині п'яний водій уник відповідальності за смертельну ДТП з пішоходом. Аварія сталася восени 2023 року. Чоловік керував авто напідпитку, не помітив на дорозі пішохода і наїхав на нього. Від отриманих трав постраждалий буковинець помер в лікарні. Під час судового засідання родичка загиблого в письмовій заяві просила не ув'язнювати водія, адже він виплатив їй завдану шкоду і претензій до нього вона не має.

Смертельна аварія сталася близько 17:00 16 листопада 2023 року. Водій, який працює на посаді начальника їдальні взводу матеріально-технічного забезпечення військової частини, керував автомобілем Volkswagen Golf. Чоловік за кермом перебував в стані алкогольного сп’яніння. Під час розслідування правоохоронці з’ясували, що водій наближаючись до електроопори, проявив неуважність до дорожньої обстановки та самовпевненість, внаслідок чого не побачив пішохода і допустив наїзд на нього.

«Від отриманих травм постраждалий помер в лікарні. Смерть пішохода настала від набряку мозку, який виник як ускладнення закритої внутрішньочерепної травми та крововиливів. Травми чоловік отримав внаслідок удару автомобіля», – йдеться у вироку Вижницького районного суду від 24 вересня.

Обвинувачений Ігор Д. свою вину визнав повністю. У вчиненому розкаявся і попросив суворо не карати. Також вказав, що потерпілій повністю відшкодував завдану шкоду. Потерпіла родичка у заяві підтвердила, що обвинувачений повністю відшкодував завдану шкоду, претензій до нього не має. Також просить суд суворо не карати та призначити покарання, не пов’язане ув’язненням, та надати можливість чоловіку здійснювати захист України в ЗСУ.

Суддя Андрій Осокін врахував, що до пом’якшуючих обставин відносяться щире каяття обвинуваченого, активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування завданих збитків. Також чоловік раніше не мав кримінальної відповідальності, за місцем проживання та служби характеризується позитивно. На утриманні має трьох дітей. Водночас попри те, що водій скоїв ДТП напідпитку, суддя не виявив обставин, що обтяжує покарання обвинуваченого.

Вижницький районний суд визнав винним в злочині Ігоря Д. і призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років та позбавив його права керування авто на строк 5 років. Однак, звільнив його від відбування покарання з встановленням іспитового терміну на 3 роки. Нагляд за обвинуваченим поклав за командиром військової частини за місцем несення служби. Окрім того, чоловік повинен сплатити понад 5 тис. грн за проведення державних експертиз. На вирок може бути подана апеляційна скарга.