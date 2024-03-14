На суді лісник заявив, що не планував відправляти ухилянта за кордон

На Буковині суд засудив до умовного покарання працівника Берегометського лісництва за допомогу ухилянту у виїзді за кордон. До чоловіка звернувся військовозобов’язаний і попросив показати йому шляхи через, якими він міг би дістатися до державної межі. Лісник погодився за винагороду в розмірі 2500 доларів допомогти ухилянту, хоча насправді не знав, якими саме шляхами можна потрапити в Румунію. Під час суду буковинець свою вину визнав і попросив суворо не карати.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що обвинувачений Олексій Гузак працював на посаді майстра лісу Долішньошепітського лісництва філії «Берегометське лісове мисливське господарство». Чоловік знав, що військовозобов’язані українці не можуть вільно виїздити з України, однак погодився допомогти знайомому ухилянту.

15 березня 2023 року він зустрівся зі своїм другом на заправці в смт. Берегомет, який розповів йому, що має клієнта, який хотів би нелегально виїхати з України. Друг запитався в Олексія Гузака, чи той міг допомогти йому, адже він мав би знати лісові стежки і живе неподалік кордону.

«В цей же день ввечері обвинувачений, розмовляючи телефоном зі своїм сином-прикордонником, дізнався, що напередодні неподалік населеного пункту Петрівці декілька осіб незаконно перетнули державний кордон України в напрямку Румунії. Через це приїжджає перевірка з питань належності несення служби прикордонниками. Обвинувачений в розмові не сказав своєму синові про те, що планує допомогти ухилянту перейти кордон», – йдеться у вироку Вижницького районного суду від 26 лютого.

Лісник Олексій Гузак зателефонував своєму «клієнту» більше ніж через місяць і повідомив, що чоловік може приїздити до нього додому в село Долішній Шепіт, щоб пізніше перейти кордон. Буковинець повідомив, що за свою роботу він має отримати 2500 доларів.

Коли військовозобов’язаний чоловік приїхав в прикордонну зону, то лісник проконсультував його, як саме він має потрапити за кордон. Хоча насправді обвинувачений не знав як дістатися Румунії і місця перебування прикордонних загонів.

«Буковинець усвідомлював, що ніякого сприяння у переправленні військовозобов’язаного чоловіка через державний кордон ні він, ні будь-хто інший здійснювати не буде. Тож клієнта можуть зупинити і затримати прикордонники. Якщо таке трапиться, то в тому випадку обвинувачений наголосив чоловіку, щоб він не говорив про наміри перетнути кордон, а розповідав, що приїхав відпочивати і заблукав», – йдеться у вироку суду.

В суді обвинувачений свою вину визнав повністю, розкаявся. Чоловік зазначив, що щиро шкодує про вчинене, просить його суворо не карати. Вказав, що спокусився на гроші, оскільки має на утриманні двох дітей. Суддя Вижницького районного суду Андрій Осокін призначив обвинуваченому штраф в розмірі 40 500 грн і ув’язнення на термін 3 роки. Однак через те, що майстер лісу позитивно характеризується за місцем роботи та проживання, раніше не був судимий, замінив термін на умовне покарання строком на 2 роки. Також чоловік повинен сплатити 5238 грн на користь держави за судові витрати.