Одного із організаторів поліцейські затримали на пункті пропуску

На Буковині двоє організаторів незаконної схеми переправлення чоловіків за кордон оформляли документи про фіктивну хворобу родичів ухилянтів. З такими пакетами документів військовозобов’язані могли вільно виїхати з країни і вже не повертатися. За свої послуги «бізнесмени» просили 7000 євро. Одного чоловіка працівники СБУ та департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції затримали на кордоні, а іншого – в помешканні.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що до організації злочинної схеми причетні мешканці Буковини 32-х та 40 років. Чоловіки підшуковували клієнтів, які планували незаконно перетнути кордон в соціальних мережах та через знайомих. Зловмисники мали також особисті корупційні звʼязки серед медиків області і це допомагало їм оформляти фіктивні медичні документи.

Для ухилянтів організатори пропонували оформити важке захворювання на когось з їх близьких родичів. Довідки посвідчували, що хвора людина потребує постійного стороннього догляду. З цими паперами і родичем ухилянти безперешкодно виїздили за кордон у ролі супроводжуючого, а потім вже не поверталися. За виготовлення пакету необхідних документів «бізнесмени» отримували 7000 євро з особи.

«9 березня оперативники та слідчі слідчого управління обласної поліції затримали одного з учасників групи на пункті пропуску під час спроби переправити громадянина України за кордон. Ще одного затримали за місцем його мешкання», – повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції у вівторок, 12 березня.

️Правоохоронці провели обшуки в помешканнях чоловіків і знайшли докази їх незаконної діяльності. «За результатами обшуків правоохоронці вилучили медичні довідки, висновки ВЛК та акти догляду за близькими родичами з ознаками підробки, паспорти й військові квитки громадян, компʼютерну техніку, сім автомобілів, гроші та “чорнові” записи», – повідомили в поліції Буковини у вівторок, 12 березня.

Зловмисникам вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон). Їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Буковинцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.