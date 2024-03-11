Чоловіка затримали правоохоронці

На Буковині 21-річний чоловік намагався купити в прикордонників пропуск в Румунію. За легальний перетин кордону буковинець запропонував заплатити 1000 доларів та 1000 євро. Службовець не погодився взяти гроші, а викликав представників військової прокуратури. За спробу дати хабара чоловіка затримали. Тепер йому загрожує позбавлення волі.

Правоохоронці під час розслідування встановили, що 21-річний місцевий житель приїхав до військовослужбовця 31 прикордонного загону. Буковинець запропонував за хабар пропустити його в Румунію. Чоловік додав, що заплатить 1000 доларів, а тоді ще докинув і 1000 євро. За ці гроші прикордонник мав, попри заборону виїзду чоловіків призовного віку під час війни, безперешкодно пропустити 21-річного чоловіка через пункт пропуску.

«Службовець на умови погодився, однак повідомив про цей факт правоохоронців, які і задокументували протиправну діяльність підозрюваного», – повідомили в Спеціалізованій прокуратурі в сфері оборони Західного регіону в понеділок, 11 березня.

Під час обшуку в чоловіка виявили валюту, яку він намагався дати прикордоннику

Під час обшуку в нього виявили іноземну валюту. Правоохоронці затримали жителя Чернівецького району, а суд обрав йому запобіжний захід.

Працівники Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомили чоловіку про підозру за ст. 369 КК України (Надання неправомірної вигоди службовій особі). Буковинцю загрожує штраф 68 тис. гривень або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.





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