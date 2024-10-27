34-річний водій керував фурою у нетверезому стані і мав при собі гранату

Уночі на неділю, 27 жовтня, на трасі Київ-Чоп на Львівщині патрульні зупинили водія вантажівки в нетверезому стані. Коли ж у нього вилучили водійські права, він почав погрожувати поліцейським гранатою.

Як розповіли в патрульній поліції Львівщини, інцидент стався близько 3:00 ночі на трасі Київ-Чоп. Водійка іншого авто стала очевидицею небезпечних маневрів вантажівки, яка створювала аварійні ситуації, та зателефонувала в поліцію

Поліцейські наздогнали вантажівку неподалік села Дідилів у Львівській області й виявили у 34-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. Пристрій Драгер показав 1,73 проміле. На водія склали протокол за керування в нетверезому стані (ч. 1 ст. 130 КУпАП).

Коли ж патрульні повідомили п’яному водієві про його відсторонення від керування та вилучення водійського посвідчення, чоловік відчинив двері службового авто, погрожував гранатою і вимагав повернення документів. Патрульним вдалося затримати неадекватного водія.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. За попередніми даними, граната виявилась тренувальною, однак її скерували на експертизу.

Окрім адміністративної відповідальності, на порушника відкрили кримінальне провадження за опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обовʼязків (ч. 2 ст. 342 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до двох років.