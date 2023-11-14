Перевал закривають через неналежний стан дороги взимку

На Буковині з 15 перекриють проїзд гірським перевалом «Шурдин», який є частиною дороги до кордону з Румунією. Таке рішення пов’язане з безпекою дорожнього руху, адже дорога на перевалі дуже небезпечна для подорожуючих взимку. Відновлять руху вже після завершення зими.

Дорога через гірський перевал «Шурдин» є частиною шляху Долішній Шепіт – прикордонно-пропускний пункт «Руська». Також вона є на кілька десятків кілометрів коротшою, аніж якщо вибирати інші об’їзди. Однак взимку перевал небезпечний через відсутність дорожнього асфальтного покриття.

«Узимку на «Шурдині» часто бувають сильні снігопади, тумани, які ускладнюють проїзд. Дорога на перевалі з гравійним покриттям, вузька і має чимало дуже крутих вигинів. У таких умовах ризик ДТП значно зростає», – повідомили в Чернівецькій обласній раді у вівторок, 14 листопада.

Об’їхати перевал «Шурдин» можна такими автошляхами:

️Р-62 Криворівня – Усть Путила – Старі Кути – Вижниця – Сторожинець – Чернівці;

️Т-26-01 Чернівці – Вашківці – Путила – КПП «Руська».

Об’їзд з Чернівців через Путилу на 50 км довший, аніж їхати до кордону через гірський перевал, але набагато безпечніший, попереджають в Чернівецькій обласній раді.

Попереджувальні знаки з погодженими схемами об’їздів закритої ділянки дороги будуть встановлені найближчим часом. Рух перевалом буде відновлено 1 квітня 2024 року.