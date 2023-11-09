На Буковині через ремонт залізничного переїзду на півтора тижня перекриють дорогу Чернівці – Івано-Франківськ. Для водіїв легкового транспорту організують об’їзд по прилеглих вулицях населеного пункту. Для вантажного транспорту передбачений об’їзд другорядними дорогами.

Ремонтні роботи щодо реконструкції станції Неполоківці проводитимуться з 15 по 24 листопада, повідомляє Чернівецька обласна військова адміністрація. У цей період буде перекрито рух автомобілям через залізничний переїзд, який перетинає автомобільну дорогу міжнародного значення Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига на Кишинів.

Схема об'їзду ділянки перекритої на ремонт

Відтак, з 15 по 24 листопада вантажні автомобілі та громадські рейсові автобуси будуть об'їжджати місце робіт дорогою Кіцмань – Ошихліби – Неполоківці – Берегомет. Легковим автомобілям буде дозволено рух вулицями села Неполоківцями, а саме вул. Руданського та Суворова. Ремонтники закликають водіїв бути уважними під час руху дорогою Чернівці – Івано-Франківськ та зважати на нові дорожні знаки.