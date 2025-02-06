Боєць Володимир Гордей відправився на реабілітацію

Під час чергового обміну полоненими 5 лютого з Росії в Україну додому повернувся військовий з Буковини. Боєць Володимир Гордей два роки перебував у російському полоні. Про це повідомив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк в четвер, 6 лютого.

Військовослужбовцю Володимиру Гордею 43 роки. До повномасштабної війни чоловік жив і працював в Сокирянській громаді. Після мобілізації боєць проходив службу на Закарпатті. Звідти відправився на фронт.

«В полон військовослужбовець потрапив у жовтні 2022 року, захищаючи Україну на Херсонщині. Вітаю нашого захисника на рідній землі! Радію разом з усією родиною та близькими», – додав начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

Після повернення Володимира Гордею разом з іншими військовими, які пройшли полон, відправили до лікарні. Там бійця пройдуть медичне обстеження, лікування за потреби та реабілітацію.

Нагадаємо, що 5 лютого Україна повернула з російського полону 150 військовослужбовців – це воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Серед них є бійці, які перебувають у важкому стані.