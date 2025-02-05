Деякі з бійців перебували в полоні два роки

Під час чергового обміну полоненими 5 лютого з Росії в Україну повернули трьох військовослужбовців із Тернопільщини. Про це повідомили в Тернопільській обласній військовій адміністрації увечері в середу.

З російського полону додому повернулися Євген Іванніков, Андрій Кравець, Ігор Процків. Один з військовослужбовців переїхав з родиною після повномасштабного вторгнення на Тернопільщині, а після того пішов воювати.

«Сьогодні в процесі обміну 150 військовополонених вони повернулись на рідну землю. Троє – з Тернопільщини, в тому числі один військовослужбовець – з числа ВПО», – зазначили в Тернопільській ОВА.

Нагадаємо, що 5 лютого Україна повернула з російського полону 150 військовослужбовців – це воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський. Серед них є бійці, які перебувають у важкому стані.