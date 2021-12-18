Правоохоронці повідомили про вбивство чоловіка через три дні після його вчинення

У селі на Черкащині 16-річна дівчина побила 43-річного вітчима своєї подруги. Від отриманих травм він помер, повідомила увечері в суботу, 18 грудня, поліція Черкаської області.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався ще 15 грудня в селі НовеМісто Уманського району. Чоловіка виявили мертвим на його власному подвір’ї. Судово-медична експертиза показала, що смерть чоловіка настала внаслідок нанесених тяжких тілесних ушкоджень.

Згодом поліцейські встановили, що 43-річного чоловіка до смерті побила 16-річна дівчина. Вона прийшла в гості до своєї подруги, де у неї виник конфлікт з її вітчимом. За інформацією поліції, дівчина била його руками, ногами й дерев'яною палицею. Завдані тілесні ушкодження призвели до його смерті. У скоєному вона зізналася.

16-річній дівчині інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Їй загрожує від семи до десяти років в’язниці. Водночас про причину конфлікту поліцейські не повідомили.