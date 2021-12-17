Поліцейські запідозрили, що жінку могли побити полицею по голові

На Тернопільщині чоловік ходулями до смерті побив цивільну дружину. Раніше він вже був судимий за аналогічний злочин і відбував ув'язнення в колонії. Коли вийшов на волю, то переїхав з Івано-Франківська до співмешканки в Теребовлянський район.

Про смерть жінки в селі Ілавче колишнього Теребовлянського району правоохоронців повідомили медики швидкої допомоги. Їх викликав 63-річний чоловік до своєї цивільної дружини. Він розповів, що його співмешканка мала проблеми зі здоров'ям, ходила за допомогою ходуль. А того вечора їй стало зле на вулиці, вона впала. Він її заніс до хати і подзвонив в швидку допомогу.

Однак медики, які приїхали на виклик, лише діагностували смерть жінки. Правоохоронцям, які прибули до помешкання, чоловік розповів, що його дружина втратила свідомість на вулиці, впала і травмувалася. Однак, слідчі, які оглядали тіло, запідозрили, що травми можуть бути нанесені якоюсь палицею.

Після проведеної судово-медичної експертизи стало відомо, що потерпілу побили. Знаряддя злочину – її металеві ходулі.

«За словами начальника місцевого Теребовлянського відділення поліції Андрія Купчака, потерпіла разом із своїм кривдником проживала в цивільному шлюбі. Вони обоє зловживали спиртними напоями та періодично сварилися. Після наведених доказів, співмешканець зізнався у злочині», – повідомляють в поліції Тернопільщини.

У ході перевірки стало відомо, що підозрюваний – уродженець Франківщини. Чоловік розповів, що вони з дружиною посварилися і він завдав їй кілька ударів ходулями по голові. Поліцейські також з'ясували, що він вже відбував покарання в місцях позбавлення волі за вбивство своєї першої дружини.

Підозрюваному за клопотанням прокуратури вже обрали запобіжний захід. Чоловіка триматимуть під вартою 60 діб, без альтернативи внесення застави, поки йтиме слідство. Також зловмиснику оголосили підозру згідно ч. 2 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.