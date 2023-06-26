Автокатастрофа сталася в Уманському районі Черкащини

В Уманському районі Черкаської області на дорозі «Стрий-Ізварине» зіткнувся мікроавтобус з вантажівкою, унаслідок чого загинуло четверо людей. Про це у понеділок, 26 червня, повідомило Головне управління ДСНС України в Черкаській області.

«26 червня на трасі «Стрий-Ізварине» поблизу села Бабанка, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса Volkswagen та вантажного автомобіля «Renault». У результаті зіткнення 4 особи загинули, ще 6 отримали травми», – йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, «Суспільне» з посиланням на речницю Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Анастасію Столбову, зазначає, що травми отримали десятеро людей, серед них – діти.

«По приїзду з'ясували, що потерпілих – 10. Медики констатували смерть трьох людей, з яких один чоловік та дві жінки. Ще одна жінка померла в автомобілі швидкої допомоги – травми були несумісні з життям», – розповіла речниця.

За її словами, трьох пасажирів буса доставили до Уманської центральної районної лікарні. У водія вантажівки попередньо гостра реакція на стрес, після допомоги, чоловік залишився на місці.

На місці працювали правоохоронці, деталі та причини автокатастрофи розслідує слідство.

Нагадаємо, що напередодні троє неповнолітніх дівчат загинули в ДТП з поліцейським на Кіровоградщині.