Водій мікроавстобуса Volkswagen Crafter виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся легковиком Audi A8

Сколівський районний суд Львівської області оштрафував 48-річного водія мікроавтобуса Volkswagen Віктора Гойду, що спричинив ДТП із 11-ма потерпілими в карпатському селі на Львівщині.

Аварія трапилась 3 липня 2020 року вранці у Нагірному, неподалік Сколе. На трасі Київ – Чоп мікроавтобус Volkswagen Crafter, за кермом якого був хмельничанин Віктор Гойда, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся легковиком Audi A8, яким керував 38-річний мешканець Закарпаття. Внаслідок ДТП постраждали 11 людей, зокрема, водій Audi та пасажири мікроавтобуса.

У суді Віктор Гойда свою провину визнав та зазначив, що погоджується виплатити моральну й матеріальну компенсації потерпілим.

Враховуючи обставини справи, 21 червня суддя Сколівського райсуду Юрій Ясінський визнав Віктора Гойду винним у ДТП за ч. 1 ст. 286 та оштрафував на 51 тис. грн з позбавленням права керувати транспортом на 1 рік. Крім цього, він має виплатити одному з потерпілих 32,9 тис. грн, а також сплатити 19,7 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.