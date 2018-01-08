На Черкащині у різдвяну ніч невідомі зарізали водійку таксі

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 12:3012650

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В місті Сміла Черкаської області в річці знайшли тіло таксистки Ірини Чуприни, зниклої в різдвяну ніч. Про це повідомляє спільнота dtp.kiev.ua.

Як повідомляється, тіло з численними ножовими пораненнями знайшли водолази у річці Тясмин в мікрорайоні Загребля.

Водночас, як повідомив черкаський журналіст Сергій Радченко: «В раніше виявленій машині жінки були сліди боротьби та кров».

«Зниклу таксистку Ірину Чуприну вчора нібито опізнав її брат. Це стверджує подруга жінки Ірина Кононенко. Разом з тим головний правоохоронець області Валерій Лютий спростовує цю інформацію», – написав Радченко у Facebook.

Фото Сергія Радченка

На сайті обласної поліції повідомляється, що до правоохоронців Черкаського відділу поліції звернулась черкащанка із заявою про зникнення своєї матері - таксиста одного із перевізників у місті Черкаси.

«Донька розповіла, що мама 7 січня 2018 року виїхала на автомобілі «Mercedes Vito» білого кольору та 08.01.2018 року у звичний період часу на зв'язок не виходить. Терміново, на території обслуговування Черкаської області, було введено в дію оперативний план «Перехват», для перевірки всіх автомобілів марки «Mercedes Vito» білого кольору. Після проведення копіткої роботи, працівники поліції відшукали автомобіль, але жінки там не виявилось», – розповіли у відомстві.

Правоохоронці та рідні загиблої просять повідомити будь-яку інформацію, яка може допомогти слідству, зокрема записи з відеореєстраторів в проміжку з 4:00 до 6:00 в Смілі 8 січня.

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