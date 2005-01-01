На Закарпатті внаслідок бійки загинув 19-річний юнак

У середу, 10 січня, у селі Горонда Мукачівського району Закарпатської області у бійці загинув місцевий мешканець, 19-річний хлопець. Про це інформує закарпатський сайт «Мukachevo.net».

Як розповіли у поліції, о 17:30 у чергову частину надійшло повідомлення про бійку у селі Горонда Мукачівського району.

Трохи згодом, через 10 хвилин о 17:40 до них надійшло вже друге повідомлення від лікарів, що у кареті швидкої допомоги помер 19-річний хлопець, мешканець Горонди, який був учасником бійки.

У лікарні повідомили, що попередньо, молодий хлопець отримав сильну черепно-мозкову травму.

Водночас, місцеві мешканці розповідають, що напередодні у селі була дискотека, на якій у потерпілого виник конфлікт із хлопцями з сусіднього, які і прийшли з’ясовувати стосунки.