На Хмельниччині вбивцю тещі та вагітної дружини засудили до довічного ув’язнення

Підозрюваний був оголошений у державний розшук

У Хмельницькій області до довічного позбавлення волі засуджено чоловіка, який убив тещу і вагітну дружину. Про це повідомили у секторі комунікації обласної поліції у середу, 10 січня.

Після того, як суд першої інстанції призначив чоловікові найвищу міру покарання, той подав апеляцію. Але апеляційний суд Хмельницької області залишив скаргу без задоволення, вирок уже набув чинності.

Вбивство було скоєно 14 грудня 2016 року в селі Западинці Летичівського району. Тіла жінок знайшли тільки наступного дня близько полудня. Місцева лікарка прийшла оглянути дитину і натрапила на страшну картину: на веранді лежало тіло 58-річної бабусі хлопчика, а в одній з кімнат - його 40-річної матері. У обох жінок були тілесні ушкодження у вигляді рублених ран голови.

Мимовільним свідком розправи став однорічний син подружжя. Після скоєння вбивства горе-батько закрив дитину в будинку і квапливо покинув село. Крім того, з'ясувалося, що дружина вбивці була вагітною.

Підозрюваний був оголошений у державний розшук. Через деякий час його затримали в місті Козятин Вінницької області.