Харківського лікаря засудили на 10 років за вбивство зятя смертельною ін'єкцією

Комінтернівський районний суд Харкова 10 січня засудив до 10 років позбавлення волі 60-річного лікаря-онколога за вбивство свого зятя смертельною ін'єкцією, повідомила обласна прокуратура.

Як йдеться у повідомленні, в лютому 2015 року у вечірній час зловмисник прийшов у квартиру, де проживала його дочка разом з дитиною і чоловіком. У цей час вдома нікого не було – дочка з дитиною поїхала у справах, її чоловік ще не повернувся з роботи. Тесть відімкнув двері своїм ключем і зайшов до приміщення. Там він передягнувся у старий непримітний одяг і пішов чекати приїзду зятя біля гаража. При цьому в прокуратурі зазначили, що у той час подружжя конфліктувало і збиралося розлучатися, між зятем і батьком дружини також стосунки значно погіршилися.

Коли зять вийшов з автомобіля, зловмисник вколов йому в праве стегно голку зі шприцом і ввів медичний препарат. Чоловікові стало погано. За кілька хвилин до своєї смерті він встиг зателефонувати братові і повідомити, що тесть зробив йому ін'єкцію в ногу.

Згідно з висновками експертів, причиною смерті 40-річного чоловіка стала серцево-легенева недостатність.

«Це могло статися в результаті дії міорелаксантів, зокрема лікарського засобу "Ардуан", який вводять пацієнтам під час переведення їх на штучне дихання, і якщо після введення препарату не підключити апарат штучного дихання, людина помирає», – заявила прокурорка Вікторія Тугайбей, яка була процесуальним керівником в кримінальному провадженні.

Під час слідства встановлено, що тесть, практикуючий лікар-онколог, мав доступ до таких лікарських засобів і заздалегідь готувався до вбивства.

Після злочину він намагався знищити його сліди, а вбивство видати за природну смерть чоловіка. Переконавшись, що зять не подає ознак життя, перетягнув тіло у безлюдне, погано освітлюване місце, щоб його не відразу помітили перехожі.