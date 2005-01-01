За вбивство пенсіонера та крадіжки подружжю з Львівщини загрожує до 15 років ув’язнення

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 11:562270

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Подружжю, яке вчинило низку злочинів на Львівщині, загрожує до 15 років ув’язнення.

Як повідомили в прес-службі прокуратури Львівщини, 29 грудня 20-річний мешканець Радехівщини вбив 71-річного місцевого жителя у його помешканні. Після скоєного чоловік викрав автомобіль потерпілого і наступного дня разом із дружиною вирушив до Львова. Тут подружжя пограбувало квартиру колишнього співмешканця жінки. Зловмисники викрали сейф із грошима та коштовностями на суму понад півмільйона гривень.

Поліція затримала злочинців по дорозі до Рівного, куди подружжя вирушило після крадіжки.

Чоловікові було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 289 КК України, а його дружині – за ч. 5 ст. 185 КК України. Правопорушникам обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Встановлюється причетність затриманих до вчинення інших злочинів. Крім цього, призначено експертизи.

«У зв’язку із складністю, багатоепізодністю та широкою географією вчинених злочинів розслідування доручено спеціалізованому слідчому відділу Нацполіції області, а процесуальне керівництво здійснюватимуть досвідчені працівники прокуратури», – повідомили у прокуратурі Львівщини.

За вчинення вказаних злочинів чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі, жінці – до 12 років.

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