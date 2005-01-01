Суд відправив підозрюваного у вбивстві юристки Ірини Ноздровської в СІЗО на 2 місяці

Юрій Россошанський

Вишгородський райсуд Київської області обрав підозрюваному у вбивстві юристки Ірини Ноздровської Юрію Россошанському запобіжний захід - 60 діб тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Обвинувачення просило для підозрюваного у вбивстві юристки Ірини Ноздровської Юрія Россошанського саме такого запобіжного заходу, аргументуючи це тим, що підозрюваний може погрожувати свідкам, перешкоджати слідству, чи то знищувати докази у справі.

Сам підозрюваний просив обрати йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, наполягаючи на тому, що, за його словами, сприяв слідству та ніяким чином не перешкоджав проведенню слідчих дій.

Зазначимо, що Юрій Россошанський під час засідання заявив, що згоден з пред'явленою йому підозрою.

Разом з тим, як повідомляє «Укрінформ», Россошанський у відповідь на запитання судді заявив, що на нього не вчинялося жодного тиску, але обійшов питання, чи добровільно він визнав висунуту йому підозру. На аналогічне запитання адвоката родини Ноздровських він відповідати відмовився, аргументуючи це тим, що «той адвокат із моєї сім'ї багато крові випив». Також Росошанський заявляв у суді про, те, що в бік його родини лунали «численні погрози», й навіть якісь люди, нібито, погрожували «спалити цілий мікрорайон», в якому знаходиться помешкання Россошанських.

Нагадаємо, 1 січня 2018 року у Вишгородському районі Київської області було виявлено тіло юристки Ірини Ноздровської. Відомо, що раніше вона займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив племінник на той момент голови суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

8 січня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Ноздровської. Ним виявився батько Дмитра Россошанського Юрій. Йому оголосили про підозру.

За словами народного депутата із фракції «Народний фронт» Антона Геращенка, мотивом убивства Ірини Ноздровської була помста за її правозахисну діяльність.

Президент України Петро Порошенко у вівторок, 9 січня, заявив, що швидка реакція у пошуку та затримання підозрюваного у вбивстві правозахисниці Ірини Ноздровської є знаком ефективності роботи Нацполіції.

«Я думаю, що таке швидке розкриття (вбивства Ноздровської — ред.) свідчить про надзвичайно високий потенціал, який має реформована Національна поліція», - сказав Порошенко в під час зустрічі з керівництвом Національної поліції, повідомляє прес-служба Глави держави.

Голова держави додав, що розкриття цієї справи «робить честь і співробітникам Нацполіції, і слідчим, які були долучені до цієї справи».

Президент зауважив, що слідчі поліції працювали в цілодобовому режимі для розкриття цієї справи, та висловив переконання, що розкриття злочину збільшує довіру до влади і довіру до Нацполіції.