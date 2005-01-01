Підозрюваний у вбивстві юристки Ірини Ноздровської погодився з висунутою йому підозрою

СуспільствоОлег Костюк, 9 січня3340

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Підозрюваний у вбивстві юристки Ірини Ноздровської погодився з висунутою йому підозрою
фото «Громадського»
Юрій Россошанський заявив, що добровільно визнає звинувачення

Підозрюваний у вбивстві юристки Ірини Ноздровської Юрій Россошанський заявив, що згоден з висунутою йому підозрою. Про це він сказав 9 січня під час засідання у Вишгородському районному суді Київської області, інформує «112 Україна».

«З підозрою згоден. З триманням під вартою – ні», – зазначив Россошанський.

В свою чергу, прокурори просять суд взяти Юрія Россошанського під варту без права звільнення під заставу. Сторона звинувачення вважає, що підозрюваний може впливати на свідків та перешкоджати проведенню кримінального провадження.

Як повідомлялося, юристку Ірину Ноздровську, яка проживала в с. Демидів Вишгородського району, знайшли мертвою в річці 1 січня.

Увечері 8 січня перший заступник голови МВС Сергій Яровий повідомив про те, що поліція встановила і затримала підозрюваного у вбивстві Ірини Ноздровської.

Пізніше стало відомо, що за версією слідства, злочин скоїв Юрій Россошанський (батько Дмитра Россошанського - водія, який у вересні 2015 збив на смерть сестру Ноздровської - Світлану Сапатинську).

Адвокати і родичі Ноздровської мають сумніви, що затриманий - її реальний убивця, але поліція запевняє, що затриманий обґрунтовано підозрюється у вбивстві.

За словами народного депутата із фракції «Народний фронт» Антона Геращенка, мотивом убивства Ірини Ноздровської була помста за її правозахисну діяльність.

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